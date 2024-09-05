大陸《每日經濟新聞》5日報導，中國大陸經濟發展進入了強城時代！不久前，《中國大城強城指數(第2版)報告》出爐，深圳、上海、北京、杭州、廣州位列強城前五。這份強城指數，很大程度與2023年城市GDP排名一致，印證了強者恒強。但也有一些城市表現出現異常擺動，比如天津、鄭州、重慶等城市的強城排名遠遠低於它們的GDP排名。更意外的是，經濟表現難分伯仲的長三角與粵港澳大灣區，在強城指數上出現了巨大分化。

這些擺動和分化，意味著什麼？到底怎樣的城市，才稱得上強城？

《中國大城強城指數(第2版)報告》由上海交通大學深圳行業研究院、中國發展研究院聯合編撰。

作為中國乃至全球最頂級的城市群，長三角和大灣區總是最受關注。

這份報告給人最直觀的感受就是，長三角完勝，而且贏了兩次。

數量方面，長三角呈現出碾壓態勢，19座城市入圍強城。大灣區僅有5城，不僅遠落後於長三角，甚至不如山東半島城市群（6城）。

不僅如此，長三角城市強城指數與GDP排名之間的正向擺動更大，即強城排名高於GDP排名。

比如杭州GDP排名第8，強城排名第4；南京GDP排名第10，強城排名第6；寧波GDP排名第12，強城排名第9；無錫GDP排名第14，強城排名第10。

大灣區城市GDP排名與強城排名基本一致。這也意味著在「強」方面，大灣區的表現沒有超出想像。

強城的前提是大城，即經濟體量足夠大。根據報告定義，GDP總量5000億（人民幣，下同，約合新台幣2.2兆元）為「大城」門檻。

大灣區的經濟高度集聚於廣州、深圳、東莞、佛山4座核心城市，珠海、中山GDP並未過5000億，此外香港也沒有計入排名。所以拚強城數量，大灣區明顯吃虧。

其次，兩座城市群的面積也有天淵之別。長三角面積35.8萬平方公里，而大灣區面積5.59萬平方公里，不及長三角的零頭。

中國大城強城指數(第2版)報告課題組首席專家、上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、上海交通大學深圳行業研究院研究員陳憲表示：「這兩個城市群實際上不是一個概念，如果按照大灣區的標準，長三角城市群裡面上海都市圈、杭州都市圈、南京都市圈，都可以稱為獨立的「城市群」。

值得一提的是，新版大城強城指數較之於第1版，除了杭州、寧波之外，大多數長三角城市排名其實是下滑的，上海下降1位，蘇州下降3位，無錫下降4位，常州下降8位，揚州更是從第16名跌到第43名。

原因在於新版指數指標體系在第1版「勞動生產率」「土地生產率」「資本生產率」「萬人專利授權量」「人才比例」的基礎上，增加了「百億元及以上市值企業個數」「城市數位化發展水準」「環境空氣品質優良天數比率」和「人均一般公共預算支出」。在「環境空氣品質優良天數比率」方面，長三角城市排名普遍不高。