台南市新營工業區一家農藥製造工廠今（5日）清晨6時41分許發生大火，現場廠房立刻陷入火海，大量刺鼻濃煙竄天，遠在數公里外清晰可見，因現場有堆積大量有機溶劑，還傳出爆炸聲，台南市消防局派出大量人車搶救，景象駭人，目前仍在持續搶救中。市府籲請鄰近居民暫時緊閉門窗，起火原因仍待調查釐清。

台南市消防局清晨獲報後，派遣新營等分隊共22個消防分隊人車前往搶救，抵達後發現現場廠房火勢相當猛烈，由於現場是農藥製造工廠，場方人員告知現場有囤放積溶濟，還傳出爆炸聲及火舌，因使消防人員相當謹慎。

新營區忠孝路、新太路口一家農藥工廠發生火警，濃煙數公里外可見。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南新營農藥工廠火警頻傳爆炸聲 ，火舌伴濃煙高竄。(翻攝自記者爆料網)

台南市消防局上午6時41分獲報台聯實業1樓有火煙竄出，隨即派遣新營等分隊共24車47人趕赴搶救，並通報110、環保局、台電、自來水、瓦斯公司配合；趕往途中發現大量濃煙請救支援，再加派3梯次消防機器人，6時53分抵達現場發現無人受困，燃燒有機溶劑，並發生爆炸，消防隊在外圍防護警戒。7時33分消防局指揮出水線防護，避免鄰近飼料廠受延燒。

新營區忠孝路、新太路口一家農藥工廠5日上午發生火警，火勢猛烈，濃煙衝天。（民眾提供／寶智華台南傳真）

根據現場消防人員描述，火場維3樓 RC 3建物，1樓有火舌竄出，伴隨著大量濃煙，目前無人員受困，但因近鄰飼料工廠，消防人員利用水線隔絕防止延燒，但目前火勢盟相當猛烈，消防局也加派人員搶救中。