美國勞工部公布，7月職缺數由6月的791萬個降至767.3萬個，創下3年半新低，顯示美國緊俏的就業市場持續緩解，使聯準會自9月開始降息的預期更加鞏固。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表明「高利率不可維持更久」，否則恐對就業造成太大傷害。這位今年有表決權且向來立場偏向鷹派的美國央行官員表示，要等到通膨回落到聯準會設定的2%目標才降息，恐將面臨勞動力市場中斷的風險，進而造成不必要的苦難。

隨著已呈現「倒掛」一段長時間的美國債息曲線一度恢復正常狀態，美股也從盤中低點反彈。債息曲線倒掛向來被視為是經濟衰退的訊號，這讓投資人感到擔憂。周三盤中，美國10年期債息曾回升至與2年期債息持平，並曾短暫高於2年期債息。

周三收盤，道瓊指數漲38.04點或0.09%，報40,974.97點。標普500指數跌8.86點或0.16%，報5,520.07點。那斯達克指數跌52.00點或0.30%，報17,084.30點。費城半導體指數漲11.85點或0.25%，報4,770.85點。

標普500指數11大類股以公用事業類股漲0.85%，表現最佳。能源股跌1.42%，表現最差。科技股跌0.41%，通訊服務類股跌0.38%。

五大市值股全跌，微軟跌0.13%、蘋果跌0.86%、輝達跌1.66%、Alphabet跌0.58%、亞馬遜跌1.66%。另外兩檔重磅股特斯拉和Meta則分別上漲4.18%和0.19%。

輝達繼前一日重挫9.5%、市值血崩2790億美元後，周三再跌1.66%。在收盤前不久，該AI晶片龍頭否認收到美國司法部反壟斷調查傳票的報導，盤後股價反彈漲0.46%。

主要晶片股方面，超微漲2.87%、高通漲1.28%、德儀漲1.08%、博通漲0.87%、美光漲0.80%、應材跌0.54%、艾司摩爾（ASML）跌4.01%。

台股ADR僅中華電信（跌0.18%）收黑。台積電漲0.24%、聯電漲1.09%、日月光漲1.21%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.07%。

美國交易所成交量總計約105億股，過去20日均量為近110億股。