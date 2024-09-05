40歲愷樂（前藝名：蝴蝶姐姐）日前現身社群網站曬出超音波照承認當媽，第一時間聲音四起。有消息指她懷的是女孩、孩子的爸是上海醫生，引來愷樂親自打臉宣布已生下兒子，更批某人「賣友求榮」。網友發現在一連串發聲的藝人中，她唯獨沒追蹤小甜甜（本名：張可昀）和謝忻，而前老闆羅志祥仍在她的追蹤名單內。

過去給人甜美溫柔形象的愷樂，昨硬起來為自己二度發聲，批評已經和某些人沒連繫，不懂為何要捏造假消息換取跟媒體關係，「賣友求榮和熱愛扮演受害者博關注同情的習慣要改一改」，更表示自己忙著照顧兒子，沒空與之起舞，令人好奇她話中所抨擊的對象。

網友發現愷樂已沒追蹤小甜甜、謝忻帳號。（圖／翻攝自butterfly092288 IG）

小甜甜、謝忻已不在愷樂IG追蹤名單中。（圖／中時資料照）

「鍵盤柯南」網友循線查出，當時謝忻秒送上祝福：「恭喜妳！」另有報導指有「友人」透露私下和愷樂保持聯繫的小甜甜，曾勸愷樂不要回演藝圈。閨密莎莎當下透過經紀人回應：「謝謝關心喔～辛苦您們了。」其他不願多說。而李岳（西瓜哥哥）則表示：「我也不太清楚耶，但如果有我很恭喜她（愷樂）。」

愷樂IG仍追蹤羅志祥、莎莎、李岳。（圖／翻攝自butterfly092288 IG）

網友發現，愷樂當媽消息傳出後，謝忻、小甜甜、莎莎、李岳都是第一時間曾出現在新聞中回應此事的藝人名單，但唯獨謝忻、小甜甜已不在愷樂目前IG追蹤名單，莎莎和李岳則仍是愷樂的IG追蹤好友。更叫人好奇的是愷樂的好友追蹤名單中，仍有「小豬」羅志祥，但小豬卻沒追蹤愷樂，不免好奇兩人目前關係。