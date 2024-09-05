台股昨（4）日終場暴跌999.46點，收在21092.75點，創收盤史上第三大跌點。今（5）日展開反攻，早盤大漲逾300點，約來到21397.49點。

台積電ADR上漲0.38美元或0.24%，收160.87美元，台股現貨方面，台積電早盤大漲20元至909元。聯電漲逾1%、鴻海漲0.5%。重電股、營建族群等亦走強。

台股昨日慘崩近千點，外資賣超1007.51億元，投信買超116.41億元，自營商賣超339.74 億元，三大法人合計賣超1230.84億元。尤其外資創下史上最高賣超量，超過8月2日創造的966.59億元紀錄。

美股道瓊上漲38.04點或0.09%，收40,974.97點。S&P500下跌8.86點或0.16%，收5,520.07點。NASDAQ下跌52.00點或0.30%，收17,084.30點。費城半導體上漲11.85點或0.25%，收4,770.85點。