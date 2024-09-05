中華電企業客戶分公司總經理張本元表示，Pinnacle是Broadcom Advantage合作夥伴計畫中的最高級別，具備Pinnacle級別意味著中華電在處理複雜的客戶問題方面擁有豐富的專業和深度技術知識，Broadcom和中華電將密切合作，協助政府機構和企業用戶提供推動數位進展的基礎技術。

中華電在VMware已有多年經驗，多年來累積了近500張VMware專業認證。未來將充分利用VCSP銷售資格，為客戶提供VMware的多雲服務，協助政府機構和企業實現數位轉型和業務創新。

中華電除提供VMware授權訂閱服務外，還提供以下VMware相關服務，協助客戶更好地運用VMware技術，如VMware原生工具(VCDA)、hicloud公有雲私雲環境(VMware SDDC on CHT)。中華電提供客戶使用VMware原生工具，例如VMware vCenter Data Protection Appliance (VCDA)，以便快速備份和延展服務。有助於確保資料安全並實現高可用性。

hicloud公有雲私雲環境(VMware SDDC on CHT)，中華電已導入VMware軟體定義資料中心(VMware SDDC)架構，使企業能夠使用完整的VCF產品組合。透過VMware SDDC集中化管理平台，企業可輕鬆且高效地將自己的資料中心擴展到VMware SDDC，實現雲端自動化管理和彈性部署，並建立安全可靠的混合雲架構。