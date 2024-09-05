台灣大於2023年議合供應商依循SBT方法，制定減碳目標，並成功議合供應商於合約中納入SBT承諾，台灣大將持續輔導供應商。此外，台灣大今年5月舉辦供應商「綠電團購」座談會，邀請綠電供應商「星星電力」說明團購綠電方案，已有4家廠商表達採購綠電意願並評估採購量能中。台灣大更於今年6月加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手富邦集團與泓德能源共同投資110億元，加速再生能源發展，不僅承諾2030年前全公司交通載具100%電動化、2040年前100%使用再生能源，更宣示達成淨零排放(Net Zero)目標等策略降低環境衝擊。

台灣大於2022年起開始舉辦「精準減碳座談會」，以「SBT為標準，加深供應鏈夥伴對減碳的關注，今年「精準減碳座談會」邀請台達電子及金益鼎二家企業分享減碳的作為與成果，分享交流提升減碳能力，座談會邀請25家具高度減碳潛力的關鍵供應商，由專業顧問團隊協助提供國際淨零趨勢、SBT中小企業減碳路徑設定、SBT工具使用說明，透過雙向溝通及實機操作演練設定目標，藉以直接深化與供應商議合，預計2025年協助15家供應商設定SBT目標(1.5度C)，朝向2035年供應鏈減碳23%的目標邁進。

台灣大2023年合作供應商共564家，綠色採購總金額239億元，占總採購金額62.5%，同時，2023年導入ISO 20400永續採購指南，並透過實地審查，再輔以教育訓練，提高供應商ESG績效。

台灣大連續8年攜手多家供應商以創新模式發綠電，推動「種福電」計畫，協助公益團體取得綠電收益，至今累計140家次供應商響應，協助8家公益團體，預估20年生產1404萬度綠電，提供新台幣8946萬元之穩定收益。台灣大今年除率先捐出100萬元，更承諾碼購買等量綠電，希望9月30日前募資330萬元，提供公益團體未來20年穩定的綠電收益。