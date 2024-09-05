台中12名員警疑在中市警六分局任職期間將將違規遭逕行舉發的白單，以其他違規項目、開立成罰款較低的紅單，台中地檢署4日指揮廉政署中調組、警政署政風室大動作到中市4個分局所屬單位帶回12名嫌疑人、9名證人，檢方漏夜複訊至今清晨，全案朝貪汙圖利、公務員偽造文書罪偵辦，其中李姓資深巡佐遭聲押，其餘10人分別以3到20萬元交保，1人請回。

台中地檢署指揮廉政署中調組、警政署政風室，4日搜索台中市警局第六分局西屯、何安、協和派出所及警二分局、四分局、豐原分局等多個單位，共帶走20名員警，12名列嫌疑人，另9人為證人。

經複訊初步認定六分局李姓資深巡佐主導，與其他同事在2020年至2023年間疑因接受委託或關說，協助將違規遭逕行舉發的白單，以其他違規項目、開立成罰款較低的紅單，且疑似有收賄等對價情況。

該案由檢察官吳昇峰主辦，全案依公文書登載不實以及《貪汙治罪條例》圖利罪嫌偵辦，

檢方經漏夜偵訊至今（5日）清晨後，將主嫌李姓巡佐向法院聲押禁見，其餘10名警員各命3萬元至20萬元不等交保，另1名警員請回。

而對於該案是否有受更高階警職或民代關說請託，檢方表示，不方便透露。