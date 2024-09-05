美國時間周二，傳出美國司法部對輝達寄出反壟斷調查的傳票，使得股價承受巨大壓力，儘管周三輝達否認已收到傳票，股價仍持續走低下跌1.66%。分析師Ben Reitzes則認為，反壟斷議題是投資人需要關注的議題，但影響輝達後市反而是其他2大因素。

美國財經媒體報導，Ben Reitzes分析指出，未來六個月輝達股價走勢將受2大因素影響，輝達的獲利及毛利率表現，以及輝達的成長能否維持到2026年，尤其現在對AI產業的質疑被放大，任何變化都是關注焦點。

Ben Reitzes提到，如同去年，近期又浮現對AI產業的爭論，只是投資人的擔憂並不是沒有原因，財報上見到許多針對AI產業的鉅額投資，但實際上的使用率卻不如預期，「一旦輝達的Blackwell晶片能推動獲利成長，股價在2025年上半年有望繼續上漲。」

Ben Reitzes本人對輝達與AI產業有高度信心，相信市場很快就會看到實際證據，「大型雲端服務商都對輝達的Blackwell晶片有大量需求，但可能要等到明年3月的GTC大會，釋出更多下一代人工智慧平台Rubin的消息，這些疑慮才有可能消退。」

輝達上周公布第二季財報與第三季財測，第二季表現亮眼，但出現成長速度放緩的隱憂，財測則未達到市場預期的高標，使得股價反轉下跌，近五個交易累積下跌16.97%。

即使部分專家質疑輝達與黃仁勳的巔峰年就是2024年，但執行長黃仁勳並未受到影響，在財報會議上公開喊話：「輝達明年比今年更好，需求強勁且產量大幅增加。」