女星賈永婕3日以公股人事黑馬之姿，接任台北101新董座。在記者會中，她說續任的總經理朱麗文負責專業、精準，「我負責美麗、時尚」。此言論被眼科醫師黃宥嘉抨擊「誰還想讀書」，也有網友酸賈永婕是花瓶。對此，女星郁方留言替賈永婕說話。

黃宥嘉昨（4日）貼出賈永婕上任台北101新董座的報導，不屑地吐槽：「說是自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書？」接著狂酸：「不要讀書，不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅。」見到有網友解讀賈永婕在說自己負責當花瓶，黃宥嘉困惑地問：「101看板有缺花瓶嗎？」

黃宥嘉諷賈永婕的文章被各大新聞媒體報導後，再起波瀾，與賈永婕有私交的女星郁方，在新聞下方留言：「永婕是留英的喔」，不認同黃宥嘉的說法，以及部分網友批賈永婕是花瓶。

郁方公開賈永婕留英的學歷。（圖／翻攝臉書）

郁方和賈永婕是往來很密切的朋友。（圖／FB@好門媳婦的秘密生活郁小方）

賈永婕出生軍人家庭，家境小康，從辭修高中畢業後，到英國Coventry University（譯：考文垂大學或科芬特里大學）取得傳播學系學位，返台後當過記者，後來進軍演藝圈，接觸過模特兒、演員、主持人。

賈永婕2002年閃婚德杰集團董事長王明德之子王兆杰，淡出演藝圈，轉往商界發展，除了一度兼職德杰集團旗下信義區紐約紐約購物中心時尚總監，2004年更創立CH Wedding 經典婚紗，在婚紗圈頗有名氣。