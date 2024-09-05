民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，北院裁定無保請回後，檢方加強證據補強提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，理由為「積極介入京華城」；北院今（5日）上午9時30分再開庭。台灣民意基金會執行長游盈隆今（5日）對此分析，好戲才剛開始，真正重頭戲都是在一審、二審。

游盈隆接受廣播節目《千秋萬事》專訪時提到，柯文哲跟民眾黨面臨從政以來最大危機，對柯文哲來講也是從政10年，幾乎是準備上斷頭台前的時刻，的確是非常嚴重危機，但是否就一蹶不振？成為全民公敵？成為萬惡不赦的騙子？他認為言之過早。

「好戲才剛開始」游盈隆分析，真正重頭戲都是在法庭一審、二審的時候發生，目前的偵訊都在一種秘密狀態，可是到了一審、二審，被告可以暢所欲言，將心路歷程充分講出來，那個時候才是關鍵！他認為柯文哲從8月9日到目前為止，成天出來顯然是有很多不合常理地方，包括所做的事、危機處理能力，很多看起來都不像是一個擔任過2任市長、當過黨主席。

到目前為止，游盈隆續指，柯文哲有太多需要對社會大眾講清楚的，都沒對大眾疑惑說清楚，或是說出行政作為的心路歷程，導致事情發展到現在，成了台灣社會輿論爆炸時刻，「有仇報仇、有恩報恩時刻，很多也是不實言論，但也有不少是柯要去面對跟解釋」，問題在於他有沒有能力說清楚，或是有沒有意願說清楚。

★未經判決確定，應推定為無罪。