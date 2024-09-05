美國廣播公司新聞網（ABC News）公布了副總統賀錦麗和前總統川普的首場大選電視辯論的基本規則，大致沿用美國總統拜登和川普今年首場交鋒的規則。90分鐘辯論將採閉門模式，棚內不會有觀眾，而且只有輪到發言一方發言時，麥克風才會有聲音。

先前川普與賀錦麗陣營為了辯論會中，麥克風是否靜音喬不攏，賀錦麗陣營要求全程開麥，希望川普失控的言論可以被播放出去。川普陣營則希望，未輪到發言的候選人麥克風會保持靜音，因為連自家人都不認為，川普這90分鐘內都能比表現得「像位總統」。如今辯論規則出爐，只有輪到發言一方的麥克風才有聲音，而這或許比較有利川普陣營。

川普、賀錦麗美國總統候選人電視辯論會規則如下：

一、 辯論會持續90分鐘，過程中會有兩支廣告插播。

二、 這次辯論由繆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）主持，他們將是唯一提出問題的人。

三、 雙方候選人已在9月3日拋硬幣決定站位和結語順序，川普優先選擇最後發表結語，賀錦麗則選擇站在左側舞台。

四、 主持人將介紹候選人，候選人從舞台兩側經介紹入場，而辯論期間候選人將站在講台後面。

五、 舞台上不能使用道具，或預先寫好的筆記小抄。

六、 辯論會前不會事先透露任何問題。

七、 候選人將獲得一支筆、一張紙和一瓶水。

八、 不會有開場致詞，每位候選人的結辯致詞為2分鐘。

九、 候選人每次有2分鐘回答問題、2分鐘反駁，以及額外1分鐘時間追問、澄清或回應。

十、 麥克風只有在輪到該候選人發言時才會開啟，另一方候選人的麥克風將靜音，而候選人不得互相提問。

十一、 工作人員不得在廣告時段與候選人互動。

十二、 主持人將確實執行計時，並確保文明討論。

十三、 辯論現場不會有觀眾。