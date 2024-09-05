英國網站Thortful過去曾針對2000名不同職業的人進行調查，列出最容易和同事發生一夜情的職業排名，前5名依序是警察、藝術家、IT人員、電氣或瓦斯技術人員、銀行家以及人資，其中有多達44％的警察承認曾和同事一夜情。

根據英國《每日郵報》報導，Thortful曾針對2000名不同職業的民眾進行調查，結果發現警察和同事出軌機率最高，多達44％承認曾和同事發生一夜情；在調查的職業當中，教師最不可能和同事出軌，只有10％承認和同事有過不正當關係。

報導指出，最可能和同事一夜情的職業前10名依序為警察（44％）、藝術家（38％）、IT人員（33％）、電氣或瓦斯技術人員（32％）、銀行家（32％）、人資（29％）、會計師（28％）、商店店員（28％）、休閒中心工作人員（27％）、公車或火車司機（25％）。

Thortful也公布最不可能跟同事調情的職業，第一名是教師，僅占調查對象的10％；接下來是社工、科學家以及律師。