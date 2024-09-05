已故知名歌手鄧麗君，唱紅《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》、《小城故事》等經典歌曲，生前勞軍時深受國軍弟兄喜愛，有著「永遠軍中情人」的稱號。而她1981年到小金門（烈嶼）勞軍時，當眾大方親吻一名少尉軍官臉頰，而這名軍官多年前身分曝光，竟是某企業高層。

根據《三立新聞網》報導，出生軍人世家的鄧麗君，生前經常參與勞軍活動，1981年造訪小金門（烈嶼）時，與保家衛國的國軍弟兄開心合照，當時一名少尉軍官不僅臉頰輕靠在鄧麗君身上，手還搭在她的肩膀上，可以說是羨煞旁人。沒想到當時攝影師笑說：「親一下」，鄧麗君便熱情親吻對方臉頰，讓這名少尉軍官害羞到露出靦腆笑容。

鄧麗君1981年到小金門（烈嶼）勞軍時，大方親吻一名少尉軍官。（圖／中視YT）

找到了！ 1981烈嶼阿兵哥 鄧麗君吻了他

鄧麗君基金會2013年舉辦鄧麗君60歲冥誕，舉辦尋人啟事協尋當年這位幸運兒，這名當年的少尉軍官薛進友應邀出席活動。他表示消息曝光後，接到親友們上百通電話要他「出面自首」，他還原當時情況，說自己當年是烈嶼師某營步一連輔導長，奉命帶連上弟兄歡迎鄧麗君造訪。活動快結束時，攝影師開玩笑說：「親一個」，薛進友便把臉湊上，沒想到鄧麗君竟大方朝右臉頰獻上一吻，才留下這經典畫面，如今回憶起來，他開心表示：「後來整整3天，我洗臉都只洗左半邊的臉」。

這名幸運兒名叫薛進友，曾在中鼎集團信鼎公司業務處擔任協理。（圖／中視YT）

鄧麗君有著「永遠軍中情人」稱號。（圖／中時資料照）

薛進友2013現身，表示自己就是那名幸運兒時，還秀出手機中留著得到鄧麗君香吻的照片，當時他在中鼎集團信鼎公司業務處擔任協理，可以說是事業有成。