高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，全球首款也同時是全球最佳的Copilot+ PC 由Snapdragon系列平台提供支援，開創個人運算的新世代，這一切都歸功於高通突破性的NPU。現在透過8核Snapdragon X Plus，高通為全球更多使用者帶來變革的AI體驗，以及由我們高功效的客製化高通Oryon CPU所提供的同級最佳效能和前所未有的電池續航力。高通將與領先的全球OEM廠商和零售夥伴攜手，擴展我們的產品組合，驅動企業客戶和消費者。

高通8核Snapdragon X Plus維持其在輕薄型PC中的效能領先地位，配備客製化的高通Oryon CPU和同級中最佳的功耗效率，為使用者提供反應迅速的效能和多達數日的電池續航。

另外，目前有宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想、三星等大廠將推出搭載8核Snapdragon X Plus的產品，部分裝置現已上市。