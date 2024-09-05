觀察00919的6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，且連續6季預估年化配息率衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，統計90.6萬投資人可望同步受惠。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，考量聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢，故儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加2萬7143人，來到954萬1963人，為連續27周創新高。最新一周台股ETF中受益人增加的有33檔，其中00919周增近萬人最具人氣。