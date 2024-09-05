肥胖是種傳染病？家醫科醫師黃煜晏表示，研究發現，朋友是胖子，你變成胖子的機率會更高，家人間關聯性更大，姊妹之間，若妹妹變胖，姊姊變胖機率會增加67%，老公若變胖，老婆發胖機率會增加44%，建議若要避免被他人 「傳染」肥胖，要有被討厭的勇氣，刻意讓自己不從眾，且成為健康的火種。

黃煜晏在臉書PO文指出，提到傳染病，一般會想到感冒、腸胃炎、肺炎等由細菌病毒導致的疾病，但其實肥胖也可能是一種傳染病，如果你的朋友是胖子，你變成胖子的機率更高，這叫做「行為傳染效應」，朋友的習慣，會變成你的習慣。

黃煜晏指出，美國有一篇研究很有趣，是關於肥胖的傳染性。在兄弟之間，如果弟弟變胖了，自己變胖的機率會增加44%；在姐妹間，這一數字是67%。以夫妻來看，老公變胖了，老婆發胖的機率會增加44%；老婆變胖，則老公發福的機率會增加37%，所以肥胖是會傳染的。

為什麼會有行為傳染效應呢？黃煜晏指出，科學家們認為可能有3個原因，包括人們比較想跟類似的人相處；某些外在環境因素，會導致相處的人一起變胖，例如住同一個地方、吃一樣午晚餐等；為融入環境、為不被討厭，放棄理性去模仿別人，例如大家都在喝飲料，自己不想喝，但不想成為奇怪的人。

黃煜晏指出，既然知道肥胖有可能是傳染病，我們可以做2件事，首先是刻意讓自己不要從眾，要有被討厭的勇氣，適時的拒絕別人，當朋友虧你不要減肥了啦，又沒人看時，不為所動，當朋友都在吃宵夜、鹽酥雞的時候，刻意吃雞胸肉，就算引來異樣的眼光也沒關係，就是想要讓自己健康。

除了不讓自己成為被肥胖傳染的人，黃煜晏指出，我們可以努力傳染健康給別人，讓自己成為健康的起源，當公司的大家在點午餐時，主動帶頭，幫大家點餐，選擇便當、而不是陽春麵；選擇豆漿、而不是手搖飲。成為健康的火種，把好習慣傳染給別人，試著不被壞習慣傳染、同時把好習慣傳給別人，只要我們有心，就能影響別人，成為瘦瘦傳播鏈的起點。