民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回後，檢方已抗告成功，今早北院重開羈押庭，確定由法官呂政燁負責審理。媒體人謝寒冰酸，民進黨都發文幫北檢辯駁，顯然態度很明顯想把柯關進去；至於北檢日前傳喚柯競辦財務長李文宗，恐是想用政治獻金案找出不明金流，與京華城案混在一起，盼先把柯押起來再說。

柯文哲今早重開羈押庭，依《中國時報》報導，承審法官呂政燁評價兩極，傳已故前民進黨主席施明德生前曾爆料，呂曾在開庭時嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」，但呂否認，北院經調閱錄音後說「查無此事」。

對此，謝寒冰昨在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，很多人以為柯文哲前次被無保請回後，高院就一定會駁回北檢抗告，但每個法官都他的自由心證判斷，有的認為需要羈押，有的認為不需要，現在的情況是的前次羈押庭的法官認為不需要羈押，但高院並不這樣認為，接著就看法官呂政燁覺得是否需要羈押。

謝寒冰酸，民進黨都當北檢發言人，都直接在官方臉書粉專幫北檢辯駁，後來才緊急刪文。所以民進黨的態勢非常明顯，法官可能不會讓賴清德和民進黨失望。

另外，北檢為政治獻金假帳案傳喚柯文哲競總財務長李文宗，訊後以涉犯偽造文書等罪，200萬元交保，限制出境出海及住居，並接受電子監控。謝寒冰懷疑，北檢若在京華城案查不到金流，就用政治獻金案去查，只要查到有些金流不清楚就夠了，柯P真的就凶多吉少了。」