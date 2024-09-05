桃園市蘆竹區油管路二段與機捷路口，38歲的楊姓駕駛因路況不熟，看導航以致沒有注意限高，昨晚間21時點38分許大貨車因車身過高撞擊2.5米限高架，車輛撞擊限高柱後卡住進退不得。蘆竹警方前往馳援，蘆竹區公所將依法追究相關賠償責任。

警方表示，該車為7.5噸貨車，係由大園送貨完行經該路段，疑因路況不熟或未注意限高標示致發生撞擊，本起事故通知區公所到場施作拆除限高架至00時15分許排除並恢復通行。

蘆竹區油管路因蘆竹區公所為避免路底下的原油管線遭重車壓毀，於是在油管路多處路口架設限高2.5公尺的限高架，禁止工業區的重車及其他大貨車通行油管路。

蘆竹分局長林鼎泰提醒大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規畫行駛路線，以避免類似事故發生，保障自身及他人的行車安全，若因不遵守交通規定而導致公共設施損壞，蘆竹區公所將依法追究相關賠償責任。