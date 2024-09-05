AI晶片龍頭輝達（Nvidia）否認收到美國司法部反壟斷調查傳票的媒體報導，周三盤後股價反彈漲0.46%。

由於美國最新發布的製造業數據再度引發投資人對經濟衰退的擔憂，已經漲多的科技股與晶片股首當其衝，周二輝達股價暴跌9.5%、市值蒸發2790億美元，創下美股史上單一個股市值最大單日跌幅記錄。

周三輝達股價再跌1.66%，收在106.21美元。

在周三收盤前不久，輝達發言人表示，我們詢問過美國司法部，但並沒有被傳喚。儘管如此，我們很樂意回答監管機構可能對我們業務提出的任何問題。

彭博社周二報導，輝達已經收到美國司法部傳票，意味著監管機關正在推進對該公司的反壟斷調查，司法部將了解輝達是否加大客戶轉向其他AI晶片供應商的難度。報導並指出，其他科技公司也已經收到傳票。

產業數據顯示，輝達在資料中心AI晶片的市占率超過8成，微軟、谷歌母公司Alphabet、社群媒體巨頭Meta、雲端服務大廠亞馬遜和戮力發展AI的特斯拉等科技巨頭都是輝達的大客戶。

輝達隨即否認壟斷市場的指控，並強調該公司「以實力取勝，這反映在我們的產品評比結果和對客戶的價值上，客戶可以選擇最適合自己的解決方案」。

但路透社周三引述知情人士報導，最近幾周美國司法部已開始向一些科技公司詢問輝達的商業行為，包括輝達硬體的搭售（bundle selling）營銷方法。除此之外，司法部也在審查該公司今年4月據報導以7億美元收購以色列Run:AI的交易，以釐清該交易是否會進一步強化輝達對AI運算市場的掌控。

美國司法部尚未回應媒體置評請求。