日前一名乘客搭星宇航空，碰到董事長張國煒親駕飛機，該名乘客後來PO文指K董英文唸得不是很順，釣出張國煒自嘲是「台灣死孩仔」，還說英文不是強項，事實上6年前他在台師大體育館演講，自爆考大學英文只有20分，還曾被高中老師嗆「想去留學？門都沒有」，但後來他考上美國南加州大學，還一路唸到碩士，勉勵學生做事就是要有信念，需要犧牲及付出，努力實現就會成功。

張國煒2017年9月14日接受台灣大學與《中國時報》邀請，在台師大體育館演講，當天還有3位大學生代表和張同台，吸引3千名學子到場聆聽，其中就讀台師大體育系碩一的男學生提問，對航空業有興趣，但沒想過要當機師，因為英文能力沒有特別好，也知道當機師的第一道門檻是英文，「英文能力還在加強中，這部分是我最需要準備的。」

張國煒一聽反問「英文這麼難嗎？我告訴你，我大學考試的時候，英文考20分，我真的考20分啊！」高中時老師還對著他說，「張國煒，你還想去留學？你門都沒有。」但他後來考上美國南加州大學，還一路讀到碩士，強調英文沒這麼難。

張國煒說，做事就是要有信念，真的很想做某件事的時候，就為它犧牲、為它付出，且當飛行員的英文也沒這麼難，「我又不是叫你去教書，叫你左轉，不要右轉就好了。」

張國煒一席話獲得滿堂彩，台下掌聲不斷，張國煒接著說，要對自己有信心，一定要確定自己要什麼，努力去實現，不要對不起自己，也不要害怕，「別抱著我什麼項目很弱，我應該就不行」的想法。

張國煒表示，成立星宇航空也有壓力，「你行，就能成功嗎？不見得。」若都不努力也不小心，也是會失敗的，一定要步步為營，不要自滿於自己的成就或能力。