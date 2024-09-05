AI大廠輝達週三否認有關因反壟斷問題收到司法部傳票的傳聞，但週三股價再跌1.66%，短短兩日下跌逾11%，值得擔憂的是，超高凈值投資者似乎對投資輝達股票興致缺缺，美國富人投資機構Tiger 21統計顯示，該機構高達一半以上的會員沒有投資輝達，他們更喜歡房地產或其他產業。

根據《CNBC》報導，Tiger 21其中57%的成員未投資輝達，而且大部分的人沒有打算投資，另外在43%有投資輝達會員中，多數人並沒有想要繼續增持，因為擔憂輝達已經漲太高了。

輝達股價從2022年底以來飆升近9倍，但Tiger 21 成員認為，沒有一家公司的增加可以永遠強大，像是特斯拉也被對手迎頭趕上，輝達被超越恐怕只是時間問題。Tiger 21會員接受調查者，約有43%的人預測，輝達的成功不會持續到下一個10年。

根據 Tiger 21 最新會員配置報告，大部分會員的資產來源是私募股權，佔28%。房地產佔成員投資組合的26%，公共股票占22%。

1999年企業家索南菲爾德（Michael Sonnenfeldt）創立Tiger 21，根據索南菲爾德的說法，Tiger 21目前在全球53個市場中擁有123個小組、會員數超過1450名，會員資產總價值超過1650億美元。