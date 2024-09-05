民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院2日裁定無保請回，北檢昨（4）日提起抗告後，高院發回更裁，台北地方法院訂於今上午9時30分開庭。台灣議題研究中心（TPOC）昨公布最新數據，發現柯無保請回後批北檢的言論導致北檢罵爆，其中21.1％痛罵北檢是「垃圾」、15.8％酸「青鳥」崩潰。

柯文哲2日被裁定無保請回後，在步出法院時強調對檢方搜索行動表達強烈不解，並透露他感受到極大的壓迫與凌虐，尤其是當司法單位選擇在清晨時間對他的住處、辦公室及民眾黨中央黨部進行搜索時，他無法理解這樣的行動目的。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集8月5日至今，網路輿情對「京華城案」與「民眾黨假帳風波」的網路數據資料，結果顯示民眾黨假帳風波有2個聲量高峰，包括8月12日柯開記者會親口承認多達1817萬元政治獻金遭漏報，單日創下超過5.3萬則聲量高峰；8月29日柯再開記者會向「小草」鞠躬道歉，並宣布請假3個月，單日創下超過4.6萬則聲量。

TPOC續指，在8月底檢調針對京華城案展開搜索、約談行動後，8月30日柯以被告身份前往廉政署接受偵訊當天，單日聲量衝破4.5萬則，由於柯8月29日才剛為假帳風波鞠躬道歉，隔天住家便遭搜索、約談，使柯先後遭受重擊。

然而，在柯經歷近70小時的檢辯對決並獲無保請回後，痛批檢方壓迫凌虐、編故事帶風向，TPOC發現，與北檢相關的留言討論中，高達21.1％痛罵北檢是「垃圾」、15.8％嘲諷「青鳥」崩潰、14.7％批北院對外說明時誤指台北市都委會執秘邵琇珮「畏罪潛逃」搞烏龍、認為北檢非常丟臉和認為北檢很噁心則各有10.5％、9.8％。

隨著柯文哲無保請回遭高院撤銷，北院今將再開羈押庭，輿論會出現哪些變化，將備受各界關注。

★未經判決確定，應推定為無罪。