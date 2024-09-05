大陸安徽淮北市委編辦網站近期發文介紹，為破解機關內設科室設置繁雜、職責交叉、力量不均、效能低下等難題，淮北市推行「大科室」制，透過精簡機構編制，優化資源配置，重塑工作機制。目前，按照部門編制數合理確定內設機構數，市直部門共精簡68個內設機構。

此前，淮北市將「大科室」制改革納入2023年全面深化改革重點任務，以解決部分市直機關內設機構過多、內部分工過細、人員力量分散、工作效率不高等問題。這項改革於2023年2月啟動，分3批次依次進行。淮北市委編辦、市財政局、市人社局為3家首批試點單位。

據報導，淮北市委編辦副主任陳險峰介紹，首批改革試點的3家單位內設科室總數由改革前的52個精簡到38個，精簡率達27％。他說，透過改革，各單位內部科室職能更加飽滿，機構設置更加精幹，業務運行更加順暢，基本消除了「一人科」，基本實現了編制資源均衡配置。

澎湃新聞報導，近年來，大陸已有多地開啟「大科室」改革。從2021年下半年開始，一場「大科室」制改革試點在甘肅酒泉市直46個黨政部門開展。目前，酒泉涉改部門內設機構總數由413個壓減到295個，總體精簡118個，其中，壓減綜合管理類科室9個，核定的副科級總數較改革前減少26名。

今年3月，四川綿陽舉行了「大科室制」改革現場推進會議。在堅持科室數量、中層職數、職務待遇均不變的前提下，重點探索以機制創新突破體制性障礙，按照「職責相近、業務關聯」等原則，優化整合職能交叉、工作相近、任務關聯度高的科室，組建大科室，由其統籌整合力量、統一調度指揮。

另外，甘肅慶陽市委編辦近期已赴酒泉市考察學習了黨政機構「大科室」制設置和機構編制評估的經驗做法，要依據內設機構工作飽和度，綜合考慮工作能力、年齡結構等因素，由部門統籌將編制力量配置到各內設機構及具體崗位，人員最大限度統籌使用，徹底消除「一人科」、「兩人科」。