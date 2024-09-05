現代人生活步調緊湊，為節省時間，越來越多民眾選擇到超商買早餐，尤其提振精神的咖啡更是熱門。有網友在社群發文說，4日到7-11購買咖啡時，突然被店員告知可以免費拿一個麵包，讓她不解是觸發了什麼「隱藏機制」，吸引不少網友回覆「好幸運」、「有賺到的感覺！」。

有網友在Threads上表示，3日到7-11點購咖啡時，店員忽然說可以從櫃檯旁挑一個麵包帶走，她4日再次消費又碰上相同狀況，打趣說這是「觸發送麵包的隱藏機制」，也讓她更加好奇究竟是什麼好康，於是出聲詢問店員，對方解釋，「買（可能某幾種）咖啡以後，加購麵包價格不變，所以等於可以免費拿一個低價麵包。」

貼文一出吸引網友留言，「我也遇過！買咖啡叫我去拿一個麵包，但只遇過一次」、「我上次買的時候也是這樣，有賺到的感覺」；也有內行人笑說，「恭喜你發現45元組合」、「最近去很多小7都找不到這組合，很搶手」、「有些45元搭配都沒貨」、「找到45真的好幸運」。

據了解，這是7-11於9月17日前推出的超值組合餐優惠，麵包、三明治等搭指定飲品最低45元起，由於大杯美式、中杯拿鐵原先就是45元，因此若再挑奶油手撕餐包、哆啦A夢小蛋糕、蛋黃奶香麵包作搭配，就不需要額外付款，等於麵包0元吃，不免讓網友有驚喜感。