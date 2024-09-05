台中市歷史建築「石岡穀倉」。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

台中市歷史建築「石岡穀倉」長年閒置，市政府推動活化，欲委外經營，上個月第3次招標，昨天開標卻苦無廠商投標，因而再度流標。市府文資處5日指出，將再檢討標案內容，包括調降租金等條件，最快9月底前再對外招標。

石岡穀倉興建於1942年，迄今具有80多年歷史，歷經921大地震後毀損，行政院文化建設委員會補助700萬元、石岡鄉公所自籌755萬元，將穀倉修復，並於2002年由台中市府公告登錄為歷史建築。

早年穀倉由石岡區農會委託在地社區協會管理，2021年轉回石岡農會管理，但長久以來缺乏維護管理，去年移交給台中市政府文資處接手管理後，文資處推動活化計畫。

文資處盼委外經營，今年2、4月兩度對外招標，卻乏人問津流標2次，8月第3度公開招標，昨天9月4日開標，仍無廠商投標，因此再度流標。

市府文化資產處長李智富說，這次招標有2家廠商來洽詢，但未前來投標，其中1家提及來不及製作投標書，因此會再努力詢問業者意願，同時檢討標案內容再對外招標。

李智富表示，先前欲以標租方式委外經營，月租9000元承租，合約期程為1年可再續約1年，將考慮再調降租金等條件，鼓勵廠商投標，市府也希望公益團體能協助認養，讓石岡穀倉重新活化利用。