金馬影后章子怡，去年10月宣布與大陸歌手汪峰的8年婚姻畫下句點；當時檯面上和平分手，沒想到近日竟被爆出兩人離婚關鍵是「汪峰出軌被章子怡哥哥抓包」。雙方對此都尚未做出回應，而章子怡也似乎未受到傳言影響，在日前受邀威尼斯影展活動晚宴時，以絕美酒紅色禮服登場，瞬間成為全場焦點。

章子怡以唯一華人評審的身份，出席本屆威尼斯影展，連日都以不同造型亮相紅毯，其中她也有受邀出席影展所舉辦的愛滋病研究基金會慈善晚宴。當天她穿著由Chopard總裁兼藝術總監Caroline Scheufele設計的酒紅色長禮服出席，禮服的修身剪裁讓她S型的完美身材曲線一覽無遺外，一轉身背後挖空設計露出白皙美背。

章子怡以絕美酒紅色禮服登場。（圖／翻攝自微博）

然而，她復古隨興的波浪捲，配上Lace系列的鑽石環形耳環有著畫龍點睛的效果，精緻妝容及大紅唇，更顯貴氣。整體造型性感又不失優雅，渾身散發女神魅力，氣勢十足。

禮服的修身剪裁讓她S型的完美身材曲線一覽無遺。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，許多網友都忍不住大讚章子怡有女王風範：「一襲紅裙高貴霸氣又優雅」、「紅氣照人，巨星光芒閃耀威尼斯」、「各哇不愧是國際章，太迷人了」、「性感嫵媚的國際巨星」、「不得不承認是真的好羨慕姐姐這樣的身材啊」、「身材纖細，卻有如此大氣的美」。