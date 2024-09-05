旅遊業者推出全國首創減碳小旅行，到台東池上參加2日遊可減碳103公斤、3日遊可減123公斤，活動後可取得國際機構黃金標準（Gold Stamdard）所核發的減碳證明，遊客可以取得相關認證實現永續觀光的目標，首波先鎖定企業戶。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，該行程是以火車加上電動輔助自行車，取代傳統的遊覽車，由台東知名自行車遊程導覽業者「阿度的店」店長阿度親自帶隊，遊覽池上在地景點，穀倉藝術館、池上多力米故事館、池上稻米原鄉館、萬安社區、大坡池竹筏體驗、蔣勳書房、金城武樹等，餐食安排在地食材避免自外地運送增加碳排。住宿選擇可選擇日暉國際度假村、牧野渡假村、莊稼熟了民宿等。

李奇嶽說，觀光業已不能稱上「無煙囪工業」，因為旅遊本身需要耗費大量的能源且排放驚人的溫室氣體，觀光業佔了全球碳排放8％，且觀光碳足跡預計每年成長率為3％，逐年上升。若以全球主要的160個國家來看，每產出1元觀光GDP則會排放1公斤的溫室氣體，若用此一指標，則觀光的氣候代價是高過全球製造業，也比全球所有產業平均值0.75公斤要高。

因此旅行的過程，若能推廣以低碳排的方式進行先降低碳排，在以自願減碳的方式取得碳註銷，將遊客旅行過程產生的碳排抵銷，這是對環境的負責，也是未來的趨勢，在歐盟國家亦已推動。池上便是依此模式，本次2日遊行程每人碳足跡103公斤、3日遊行程每人碳足跡是123公斤，都可以申請抵銷並取得國際認證，在黃金標準的網站上也能查詢到，是全國首創。

池上鄉長林建宏表示，環境部已完成「碳費3子法」公告，對於淨零排放是每一個人的責任。整趟行程由國立台東大學理工學院產業物聯網大數據研究中心負責進行碳排放查核，計算出旅客碳排量，最後為國際碳權開發商禾豐碳中和公司申請洽購碳權並開立國際機構黃金標準的註銷證明，實現自願性碳註銷旅遊。