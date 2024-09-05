黃姓車手3日拿到提款卡後前往超商ATM提領現金，因一再重複提領行為可疑，民眾懷疑有異報警，警方獲報火速趕往現場，當場查獲仍在領錢中的吳男。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名7旬吳姓婦人日前接獲詐騙集團成員假冒檢警，騙她帳戶涉嫌洗錢防制法遭凍結帳戶，除要求吳女交出提款卡，還要吳女將錢匯入其中，吳女不疑有他，黃姓車手3日拿到提款卡後前往超商ATM提領現金，每次提領2萬元，且一再重複提領，民眾懷疑有異報警，警方獲報火速趕往現場，當場查獲仍在領錢中的吳男。

黃男3日在超商提款時，因提款行為可疑且一再重複提款，引起超商民眾懷疑，覺得像是詐騙車手正在提款而報案，員林分局林厝派出所員警在接獲民眾報報案後，隨即趕往現場，當場查獲剛提領完現金8萬元23歲黃姓詐騙車手。並查扣新臺幣8萬元及提款卡2張、IPHONE 工作手機1支、高鐵車票1張等相關證物，全案將黃男依刑法詐欺、洗錢防制法案及銀行法移送彰化地方檢察署偵辦。

林厝派出所長蔡文淦表示，經了解黃男是透過假檢警方式詐騙吳姓婦人，騙其帳戶涉嫌洗錢防制法遭凍結帳戶，須交付提款卡及密碼，吳姓被害人深怕觸法，聽信歹徒交付提款卡2張後，黃男立即前往超商領取。

員林分局長吳詠傑呼籲，現今的詐騙案件層出不窮，假冒檢警詐騙通常是藉著被害人害怕觸法同時欲尋求立即幫助的心態，如一時不查便有可能遭詐騙。如果民眾遇到類似情況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助，讓真正的警察來幫助你。