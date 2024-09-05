為協助青年及弱勢家庭安居樂業，新北市政府透過自建及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得土地，興辦社會住宅。今年下半年6處社會住宅完工招租，共提供894戶社宅單元，自8月19日至9月18日受理申請。城鄉局說明，中和安邦青年社會住宅鄰近捷運，交通便利，租金親民，申請送件情形踴躍，最受民眾青睞。

新北市政府推動社宅政策，落實居住正義，透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等方式取得，讓社會住宅遍布多個行政區。預計今年底及明年推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶，現已累積興辦1.1萬戶，持續照顧市民居住需求。

中和安邦社宅共提供632戶社宅單元，基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等，提供周邊民眾完善的社會服務體系。（圖/新北城鄉局提供）

城鄉局說明，上半年分別招租5處容獎及自建社宅計240戶，下半年再推6處社會住宅完工招租，共提供894戶社宅單元，自8月19日受理申請至9月18日。招租規模最大的中和安邦社會住宅位於連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站及大型購物商場，交通便捷，生活機能健全。

城鄉局指出，中和安邦社宅基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等，提供周邊民眾完善的社會服務體系。中和安邦社宅規畫設計或工程品質榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎－社會住宅類金質獎、最佳規畫設計類卓越獎及新北市工安獎及優質獎等獎項，品質受到肯定。

中和安邦社宅房型設計採光明亮，適合小家庭居住。圖為三房型樣品屋，家具擺設僅供參考。（圖/新北城鄉局提供）

城鄉局主任秘書謝登武表示，中和安邦社宅為中和區由新北市府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，共24層樓，視野遼闊，站在頂樓可遠眺台北市101大樓、南勢角烘爐地。整體使用智慧型管理，為市民打造機能多元、全齡安居，以及「健康、舒適、樂活」的青年社會住宅。

新北社宅的共同特色是，只要基地面積許可，就設有托老、托幼中心及青年創客中心、長照中心、開放式中庭等公益設施，「設施只會多，絕不會少」。

新北6處社會住宅8月19日開放登記，統計至今每天約有960人送件申請，以中和安邦社宅最踴躍，熱門房型是套房型，12月2日公告抽籤日期，預計2025年3月前公告抽籤結果。（圖/新北城鄉局提供）

謝登武說明，申請社宅約6成以上為年輕人或勞動人口，加上新北市是移民大市，因此多以提供以1房型為主。招租採「分級租金」，以中央計算新北市每人每月最低生活費1萬6千4百元，依據民眾所得負擔能力訂定租金等級，分為四階。以中和安邦社宅為例，若符合第一階資格，1人房13.5坪租金5100元、2人房24.5坪 9800元、3人房 33.5坪13700元。

住都中心規畫師周學雯表示，8月19日開放登記，統計至今每天約有960人送件申請，以中和安邦社宅最踴躍，熱門房型是套房型，12月2日公告抽籤日期，明年3月前公告抽籤結果，民眾可至新北市住宅及都市更新中心官網洽詢相關資訊。

周學雯說，申請人須設籍新北或在新北就學就業，申請人配偶及家庭成員在北北基不可有自有住宅，所得限制合計加總不可超過137萬，平均月收入不可超過5萬7400元。

30歲黃小姐近日送件申請，她說原本在外租屋，年底租約到期，房東要收回房子，於是開始準備找房子。選擇社宅的原因是租金較優惠，大部分民眾負擔得起，還可以報稅、入戶籍，可說是CP值很高。首選區域在中和及土城，因與家人同住，以看兩房型為主。(新北市政府城鄉局廣告)