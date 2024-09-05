周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌5.02點或0.97%，為514.82點。主要地區股市都出現下跌，歐股的恐慌指數也上升到8月9日以來新高。

伴隨華爾街科技股下挫，歐洲科技股下跌3%，領跌其它板塊。此前美國一系列弱於預期的經濟數據，打壓了華爾街市場情緒。

此外，中國公布八月製造業活動跌到近六個月新低，對歐洲奢侈品股形成壓力，LVMH集團、瑞士的歷峰集團(Richemont)、迪奧(Christian Dior)都下跌在3%至5.8%之間。

對美國和中國的經濟擔憂，在過去一個月對歐洲股市造成壓力，此外歐洲經濟本身也有自己問題要解決。

在歐元區公布服務業PMI，歐洲商業活動呈現好壞參半的景象，在奧運會的刺激下，法國八月服務業活動獲得復甦力道；而德國服務業連續第三個月放緩，顯示該國經濟正在失去動力。

歐元區八月整體的綜合PMI來到51.0，低於初值預估的51.2。

Trade Nation資深市場分析師David Morrison說，歐元區服務業好壞參半的數據表現，未能抵銷低迷情緒。而在本周美國就業數據公布前，投資人對逢低買進仍持謹慎態度。

美國八月非農就業報告將在本周五公布，該數據受到市場密切關注，將提供有關經濟狀況和貨幣政策前景的進一步線索。

在個別股票表現上，艾司摩爾(ASML)跌5.9%，報736.4歐元，為Stoxx 600成分股跌幅最大的股票之一；稍早瑞銀下調了該公司股票評級，加劇了整體科技股的疲軟。

富豪汽車(Volvo Cars)宣布放棄2030年走向全面電動化的目標後，股價跌5.9%。

德國政府宣布減持股票後，德國商業銀行(Commerzbank)跌2.7%。