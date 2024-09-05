自全球疫情爆發以來，工作型態和職場文化發生了巨大的變革，新世代的員工對於工作與生活平衡的需求日益強烈。為回應此趨勢，雲品決定率先推動周休三日政策，目標提升員工的生活品質，創造更具彈性與人性化的工作環境。

雲品一向重視員工身心健康與職業發展，深知工作與生活的平衡是提升員工滿意度與工作效能的關鍵因素。透過周休三日制度，公司希望員工在享受更多休息與家庭時間之際，也能以更高效、更創新的方式反應在顧客的服務及滿意度上。

雲品強調，周休三日政策的實施，將在不影響顧客服務品質的前提下進行。目前周休三日政策已在日月潭雲品溫泉酒店全面推行，公司也正著手進行員工餐廳及員工休息室改裝，同時已購置土地作為第2棟員工宿舍，來持續提升員工工作環境與福利條件。

雲品表示，目前日月潭雲品溫泉酒店開始針對新工作制度，進行內部培訓與人力排班調整。部分部門和職務已可做到周休三日的排班，目前尚無法排班周休三日的部門，則獲得額外加班薪資補貼，希望新制度吸引更多相同理念的人才加入。

雲品指出，在半年的試行期間，將密切監測和評估周休三日制度的效果，並根據員工和客戶的反饋進行調整。公司將持續與員工保持溝通，確保此制度能真正滿足員工需求。未來將繼續致力於創新與改革，為台灣的觀光產業提升貢獻一份心力。

雲品董事長盛治仁表示，公司相信周休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。這不僅是對員工的承諾，也是對客戶的承諾，公司將繼續提供高品質服務，同時關注員工福祉。