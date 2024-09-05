「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞育有兩女鍾懿、鍾幗，其中鍾懿外型亮眼還是學霸，曾參加「溫拿情不變說再見演唱會」，跟爸爸合唱。作風洋派的鍾懿，日前在IG秀出自己的比基尼辣照，其中一張她還用左手摳胸，不拘小節的個性引來討論，有人覺得做自己很好，但也有人覺得欠缺儀態。

現年20歲的鍾懿近日曬出穿三點式比基尼的辣照，大方秀出事業線和超長美腿，一身健康小麥色肌膚，青春無敵的甜美氣質引來網友狂讚。而鍾懿今年6月參加大陸音樂節目《奔赴！萬人現場》，算是正式踏入演藝圈；宣布出道時，現場還播放張學友、梁家輝、杜德偉、關之琳、舒淇等超大咖的助威影片。鍾鎮濤後來也發文替女兒加油，說：「她很小的時候就會唱歌了，爸爸希望你的這趟音樂之旅能有所收穫開心就好，你永遠是爸爸媽媽的驕傲！」

鍾懿大秀好身材。（圖／翻攝自blqthe IG）

鍾懿秀出比基尼辣照。（圖／翻攝自blqthe IG）

而鍾懿不僅有音樂天分，母親范姜素貞先前透露女兒在英國申請上了4所大學，分別是英國倫敦國王學院（King's College London）、倫敦大學（University of London）、曼徹斯特大學（University of Manchester）及倫敦電影學院（London Film Academy），2022年她赴英國念書，范姜素貞曾不捨表示：「我幾乎哭暈在機上」。

鍾懿過去常分享性感照片。（圖／翻攝自blqthe IG）

范姜素貞當時發文說：「從她出生後，最不敢想像的就是今天………放下她自已在異鄉，幾個月前已經跟自已綵排今天的情景但……」，有人問她：「為什麼（鍾懿）不回祖國升學？」她則表示：「回去念碩士」。今年4月鍾懿一度回香港和家人團聚，接著又回倫敦念書，范姜素貞再度發文感概：「心裡空空的不舒服」，可見母女感情超好。