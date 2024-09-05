帶著行李輾轉於交通站點、酒店和景點，「負重旅遊」是影響旅遊體驗的槽點。大陸北京、上海、深圳等地今年已相繼在地鐵站設立寄存櫃，便於市民和遊客寄存行李。專家表示，儲物是老百姓出行時基礎的需求，行李寄存點作為一項基礎設施，不僅應該出現在地鐵站，超市、火車站等交通樞紐也應配備。

澎湃新聞報導，繼首推行李「送件進站」之後，浙江杭州近日又在地鐵設立寄存櫃，試點行李自助寄存服務，為遊客的旅途「減負」。目前在市民中心站、城站站、萬安橋站及吳山廣場站4個地鐵站試點行李自助寄存服務，時間為8月31日至9月30日，試點期間暫不收費，提供單次8小時行李免費寄存服務。

據介紹，試點期結束後，杭州地鐵站的寄存櫃將按照首半小時免費，第31分鐘起開始計費。小櫃、中櫃和大櫃分別按每小時收費2元（人民幣，下同）、4元和5元的標準收費，每24小時封頂收費分別為12元、24和30元。乘客可透過微信、支付寶掃碼等方式獲取小程序，按照指引自助存取行李。

除杭州外，大陸多地已試點在地鐵站設立寄存櫃，推出行李寄存服務。9月1日起，上海地鐵行李自助寄存按計畫開始收費，收費標準和杭州一樣。上海地鐵表示，從9月1日起，行李寄存櫃規模進一步擴大，由332個櫃子擴展至736個櫃子，增幅超過120％。

今年暑運到來之際，北京地鐵在南鑼鼓巷、奧林匹克公園、珠市口等景區、商業區周邊的18座車站增設25處寄存櫃。此前，北京地鐵在1號線軍事博物館、10號線豐台站、7號線歡樂谷景區、亦莊線宋家莊、房山線蘇莊5座車站引入共享寄存櫃，已累計服務乘客8800多人次。

另據深圳地鐵微信公眾號8月12日消息，深圳地鐵在皇崗口岸站、福田口岸站、國展站設立了個人存包櫃，無論是上下班通勤的商務人士，還是周末出遊的休閒一族，都可以將行李暫時存放在櫃中，搭乘地鐵，輕裝上陣。

「行李寄存點應該是一座城市的標配，應該出現在城市的每個角落，方便大家儲物」，浙江工業大學公共管理學院教授吳偉強表示，媒體報導稱地鐵站提供行李寄存服務很超前，這其實是城市科學化管理的一步，即規範化管理，這與公廁一樣屬於公共基礎設施，現在是「補缺」的過程，應該普及。