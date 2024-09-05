大盤指數昨(9/4)跌將近千點，量增加到4850億，台股到底現在是W底還是M頭？眾說紛紜。分析師認為需要更急的跌幅、更長下影線，更大的承接量出現才有可能止跌，盤面上包含CPO矽光子、網路和光通訊、半導體設備、工具機及機器人、綠能等5大族群最為抗跌。

摩爾投顧分析師陳冠廷表示，由於費半指數已經領先回測200日線，費半必需要止跌，否則不妙，而台股最合理的支撐區就是回測200日線打第二隻腳，約落在20100點附近。

永誠投顧分析師李蜀芳則認為，今天台股走勢是關鍵，如果明天量能還未出現就會走復合底型，未來會由好多W底、M頭組成，呈現一個大區間的整理盤，萬一19291完全跌破，才會正式進入空頭走勢。

許多人認為昨天股市大跌是因為ISM（製造業指數）47.2低於預期，李蜀芳表示，ISM已經第5個月降至榮枯線50以下，而不管是國泰金、富邦金、台塑等全盤走低，大跌是諸多原因結合在一起促成，而非單一ISM之故。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。