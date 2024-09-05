台北地檢署偵辦京華城弊案，依違背職務收賄、圖利罪聲押民眾黨主席柯文哲失敗，經向台灣高等法院抗告後，台北地院今（5日）再開庭決定柯是否羈押。有律師說，縱觀柯與檢察官的攻防，如同一場博奕，首局由柯逼檢察官逮捕聲押、2次豪擲籌碼「豪賭」後，獲無保請回過關，但今日開局再戰，柯是否又能「豪賭」成功，就是場硬仗。

律師分析，柯文哲一方對京華城案應早進行過沙盤推演，認為檢察官找不到他在京華城案的收賄事證，只能以圖利罪辦他，他只要堅持沒有「明知」違背法令，並無直接圖利的犯意，對於檢察官要以圖利罪究責他，柯老神在在，研判在訴訟上有「脫身」的空間。

但在雙方的這局「博奕」中，檢察官除了積極想找出柯在京華城案的異常金流，證明有不法對價關係外，也將柯另涉的政治獻金案視為「王牌」，因為柯的政治獻金就是一團「爛帳」，迄今開了多次記者會說明，但始終說不清楚政治獻金的帳目及金流，研判這部分才是柯的「痛點」。

因此檢察官8月31日偵訊柯時，就先丟出政治獻金案，追問柯木可公司及政治獻金管理問題，並直指柯身為受民眾黨委託的黨主席，卻疑有不當使用政治獻金情形，告知柯疑涉有背信罪問題，這讓柯一時措手不及，認為檢察官「藉辦A案，問B案」，決定拒絕再受訊，並聲請提審，逼著檢察官當庭逮捕柯，之後聲請羈押，這算是柯與檢察官的第1次對決豪賭。

其實，檢察官也認為要以圖利罪聲押成功的難度較高，有考量給予柯重金交保的可能性，但柯研判若一旦遭交保，其政治生命、聲望及人格立即毀於一旦，不如被收押，還可以營造出「政治辦案」的氛圍，因此柯決定被檢察官聲押，到法院去拚有沒有無保請回的機會。

由於檢察官偵辦京華城案，涉賄的台北市議員應曉薇有意出境，被迫提前收網，在相關事證尚待收集釐清之際，因柯及前北市副市長彭振聲雖涉圖利罪，但欠缺貪汙罪對價關係上，只好以「圖利罪為主、違背職務收賄罪為輔」的聲押理由「硬押」賭一把。

法官訊後，裁定羈押彭振聲、另採信柯「相信具專業性且為多數決之都委會決議，對本案情節毫無所悉或未曾懷疑」的說詞，裁定柯無保請回，算是柯第2次豪擲籌碼「豪睹」成功。其實這類型的圖利案，法官要不是2人都羈押，或是2人都不押，因此法官准押彭1人，也算是給檢察官「面子」了。

不過，檢察官手上的牌也沒玩完，繼續補強前北市都委會執祕邵琇珮、前北市兵役局長朱亞虎等人的筆錄，並就訊在押的彭振聲、威京集團主席沈慶京2人，除確認沈行賄應曉薇的細節外，也補強柯對處理京華城案違背法令的事證，戮破柯「毫不知情」的說法，成功說服高院合議庭，撤銷柯無保請回的裁定，發回北院更裁，北院今天開庭，對於檢察官及柯雙方而言，今天才真算是場「硬碰硬」的硬仗。