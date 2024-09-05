不少國外企業實驗發現，從周休二日變成周休三日後，員工工作效率更好，生產力也有提升，但台灣卻少有企業跟進。雲品國際今（5）日宣布，集團旗下日月潭雲品溫泉酒店自9月起實施周休三日，為全台第一個推行周休三日的觀光產業公司，6個月後將根據結果進行評估，判斷是否長期推行。

雲品國際董事長盛治仁表示，全球疫情爆發後，工作型態產生巨大改變，新世代員工更需要的是工作與生活之間的平衡，為了提升員工的生活品質，並創造更具彈性與人性化的工作環境，雲品溫泉酒店將從本月開始施行6個月的周休三日制，雖然部分部門因排班上有困難，暫時無法實施周休三日，但會給予加班薪資補貼。

盛治仁指出，在這6個月的試行期間，公司會持續根據員工和客戶的反饋進行調整，確保新制度能夠在滿足員工需求的狀態下，持續為顧客提供良好的服務品質。

盛治仁強調，雲品國際重視員工身心健康與職業發展，深知工作與生活的平衡是提升員工滿意度與工作效能的關鍵因素，「透過這一制度，我們希望員工在享受更多休息與家庭時間的同時，也能以更高效、更創新的方式回饋在顧客的服務及滿意度上」。