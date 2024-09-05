美國氣候特使波德斯達（John Podesta）於4至6日訪中，與中國氣候變化事務特使劉振民共同主持召開「21世紀20年代強化氣候行動工作組」第2次會議。專家對美國總統大選結果感到擔憂，認為可能破壞兩個排放大國好不容易達成的成果。

經中美雙方商定，中美雙方將就中美工作組下務實合作、各自國內氣候政策行動、氣候變化多邊進程等深入交換意見。

美國之音報導，儘管美中關係緊張，雙方在一系列議題上存在巨大分歧，但拜登政府仍將氣候視為與中國可以合作的一個領域。兩國之間的協議對於在全球範圍內建立應對氣候變化的共識至關重要，但分析人士普遍預計，本星期的會談不太可能取得太大進展。

路透指出，如果美國前總統川普再次當選總統，相關氣候合作協議將會面臨嚴重的風險。亞洲協會政策研究所中國氣候中心總監李碩直言：「這次選舉將使雙方在波德斯達此次訪問期間很難達成任何實質性的協議，事實上，這是不可能的」，他還強調，「中國方面沒有理由要在這次美國大選之前亮出自己手裡的牌」。

李碩表示，川普勝選將意味著雙向（美國與中國）氣候外交的末日，「這將是非常明確的：氣候根本不是問題，從（川普就任的）第一天起，中美之間就不會有任何氣候合作。」

紐約時報說，作為《巴黎協定》的一部分，中國承諾其排放量將在2030年達到峰值，然後最終下降。中國的排放量目前可能已經達峰。未來的一個關鍵問題是，中國的排放量應被允許在峰值內保持多久才下降。另一個問題是減排幅度有多大。

紐約時報引用喬治城大學中國問題專家喬安娜·劉易斯的話說，「中國將提前實現其最初的巴黎目標」，因此她說，「對中國來說，這一次展示一套更加雄心勃勃的目標是非常重要的」。