新型「標準6型」（SM-6）空射版AIM-174B飛彈

美國海軍正靠新型「標準6型」（SM-6）飛彈空射版AIM-174B來擴展戰機作戰範圍，最近它才投入作戰部署，而這是萬一與中國爆發衝突所需的武器。

《商業內幕》（Business Insider）網4日報導，AIM-174B射程比其他空對空導彈更遠，似乎是美國軍火庫的重大升級，有助於縮小美、中空對空飛彈之間的競爭差距。美國海軍7月承認了AIM-174B 的存在，當時尼米茲級（Nimitz-class）航母「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）上，還有位於夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）的 F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機在「環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）期間，被發現搭載了這款飛彈。海軍透露，AIM-174B如今已投入作戰部署。專家隨即評估說，這矛頭主要是針對中國。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）軍事航太高級研究員拜利（Douglas Barrie）指出：「AIM-174B 主要用於印太，以對抗中國人民解放軍空軍和海軍航空兵的發展。」北京在長程空對空飛彈，以及更廣大飛彈能力上的發展已引起華盛頓擔憂。五角大廈在中國軍事發展的最新報告中說，官員注意到中方正在研製「超視距空對空飛彈」。而這些武器不僅能攻擊戰機，還可以攻擊如空中加油機，或預警控制機等高價值平台。

霹靂-15是中國對美國 AIM-120D先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的回應。英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）2020 年的報告說，霹靂-15「配備了微型主動電子掃描陣列（AESA）尋標器，射程超過美製AIM-120C/D先進中程空對空飛彈系列飛彈。

中方仍在研製如霹靂-17等射程更長的飛彈，而這促使美國開發新戰力。「皇家三軍研究所」空戰專家布朗克（Justin Bronk）說：「中國已部署了霹靂-15飛彈，而它的動力性能優於 AIM-120D3，因此確實有誘因開發一款能匹敵，甚至超越那性能的飛彈。」