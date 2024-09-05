新竹市某國小附幼傳出3歲幼童於午休時間獨自跑到馬路上，此事件除暴露校園安全管理不足外，幼兒園師生比尚未調降更暴露出人力不足之窘境。全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，為確保類似事件不再發生，教育部應要有更多人力與支援予公幼。

這起國小附幼3歲幼童獨自跑到馬路上事件，該校校長表示，中午午休時間幼兒園老師正協助幼兒上廁所、另1名教師正回覆家長電話。不過全教產認為，公幼人力明顯不足。

除普通班外，全教產又接獲公幼學前特教班教師有關人力不之陳情。目前台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市各公幼學前特教班（集中式特幼班）平日之師生比為1：4，即配置2位特教老師，招收8位學前特殊教育幼兒，學生是評估過之中重度特教幼兒為主。

這些縣市學前特教班的師生比較低，對幼兒之照顧品質較佳，與大班級相比，1比4的師生比更能依照學生需求來調整以生活自理及實用技能為主之教學內容，更有利於幼生之學習。

但是全教產接獲陳情：「台中市學前特教班平日師生比是1比4，但同樣是學前特教班的孩子，到了暑假的加托及課後照顧時段的師生比卻變成1比15，既影響照顧品質，也讓幼教師不堪負荷。」

高雄市陳老師也表示，高雄市學前特教班的特教幼生目前參加暑假照顧班的師生比也是1比15。桃園張老師則指出，桃園學前特教班的特教幼生平日的課後留園，也就是下午四點到六點，也是1比15。

全教產表示，針對學前特教班平日課後留園及暑假加托課後照顧時段的師生比，僅有台北市訂有公立幼兒園集中式特殊幼兒課後留園專班實施計畫，目前台中市有老師及家長均期盼台中市政府能比照台北市的作法，避免讓幼教師不堪負荷，也避免影響照顧品質。

全教產強烈建議教育部督促各縣市政府能比照台北市，針對學前特教班暑假加托及課後照顧時段的師生比，訂定公立幼兒園特殊幼兒課後留園該有之標準，以免影響照顧品質、也避免讓幼教師不堪負荷。