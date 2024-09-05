周四香港恆生綜合指數早盤暫升0.2%，為17485點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數基本上持平。

網路科技股互有漲跌，騰訊和阿里巴巴小漲。

黃金股回升，紫金礦業升逾1%。

友邦保險升逾1%。

內房股走高，遠洋集團升超過3%。新聞指出，大陸官方擬分兩階段下調存量房貸利率，第一次下調最快將在數周內公布，方案可能適用於首套和二套房。