周四香港恆生綜合指數早盤暫升0.2%，為17485點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數基本上持平。
網路科技股互有漲跌，騰訊和阿里巴巴小漲。
黃金股回升，紫金礦業升逾1%。
友邦保險升逾1%。
內房股走高，遠洋集團升超過3%。新聞指出，大陸官方擬分兩階段下調存量房貸利率，第一次下調最快將在數周內公布，方案可能適用於首套和二套房。
美股周三漲跌互見，科技股受壓，金龍中國指數則持平。港股在連跌三天後，周四高開0.07%。
周四香港恆生綜合指數早盤暫升0.2%，為17485點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數基本上持平。
網路科技股互有漲跌，騰訊和阿里巴巴小漲。
黃金股回升，紫金礦業升逾1%。
友邦保險升逾1%。
內房股走高，遠洋集團升超過3%。新聞指出，大陸官方擬分兩階段下調存量房貸利率，第一次下調最快將在數周內公布，方案可能適用於首套和二套房。
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