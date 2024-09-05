中國物流與採購聯合會今天公布8月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，受全球高溫多雨天氣、部分行業生產淡季，以及國際金融市場劇烈震盪等因素影響，大宗市場季節性階段性波動特徵明顯。

央視新聞報導，8月份中國大宗商品價格指數為110.3點，較上月回落3.6％。其中化工、有色價格指數回吐部分年內漲幅，礦產和農產品價格指數低位震蕩，黑色和能源價格指數則繼續下行。

在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，8月份有47種大宗商品價格下降，3種大宗商品價格上漲。蘋果、氧化鐠釹和天然橡膠，較上月分別上漲12.3％、6.5％和10.6％。

中物聯大宗商品交易市場流通分會相關負責人表示，隨著進入「金九銀十」生產建設旺季，預計市場需求將逐步回暖，同時美國聯準會降息預期可能性增大，也對大宗商品價格形成支撐，大宗市場後市有望回穩向好。