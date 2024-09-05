民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回，檢方抗告後，台灣高等法院4日撤銷發回，由北院承審法官呂政燁5日上午9時30分開庭審理，但是柯文哲早已先一步喊話「拒絕交保，就讓他們押我」，反讓柯文哲營造「政治受害」策略更引人關注，因此即是遭到羈押或交保，都必須會讓這場戲演下去。這場戲，恐會重演當年雲林縣長蘇治芬因涉及收賄交保，當庭拒保的歷史翻版。

柯文哲到底玩哪招?從目前他表現出的強硬態度，與當年雲林縣長蘇治芬收賄案，有異曲同工之妙。

2008年11月4日，檢調人員突然前往雲林縣長的蘇治芬官邸，以涉及收受500萬元賄款為，直接拘提蘇，訊後向雲林地方法院聲請羈押。法院隔日裁定蘇治芬600萬交保，由於檢方未傳即拘，蘇治芬抗議司法粗糙，當庭拒絕交保，步出法庭時，憤怒地高舉戴著手銬的雙手、大喊「抗議」，讓民眾印象深刻。

蘇拒保後，法院改羈押，但是蘇在看守所內進行絕食、絕藥抗議，引起外界巨大政治效應，最後蘇治芬獲判無罪確定，因此柯文哲似乎是想仿效蘇治芬模式，透過拒絕交保後羈押，營造遭司法迫害形象，拉高聲量延續民眾黨的命脈。

但柯文哲號稱智商157的謀略能否成真?高院依彭振聲及朱亞虎、邵琇珮證述，佐以朱與台北市議員應曉薇相關對話紀錄、扣案柯文哲隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京之目的、沈慶京行賄應女的犯罪嫌疑重大等，認定柯文哲積極介入京華城案。

高院認定，柯文哲是否如他主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。

柯的謀略能否發威效應，完全端看他是否能清廉自持。蘇治芬當年經得起司法檢驗，還她清白，營造更高政治聲量。但是柯文哲若過不了政治獻金以及京華城、北市科土地等三關，民眾黨信譽將全盤掃地。