辛耘（3583）總經理許明棋（Hsu Ming-Chi）受訪時指出，全球晶片市場從20年前至今，每年的成長率大概在8%，不過，人工智慧AI未來的成長幅度，應該會比8%還要更多。

許明棋認為，人工智慧AI產業的榮景才正要開始，對那些高知名度的公司來說，辛耘賣出去的設備在1年內，可能大增兩到三倍。另外，也期待辛耘在2024下半年期間，營收都可逐季成長。

日前，人工智慧AI領頭羊NVIDIA公布的財報，似乎未能滿足投資人滿心的期望。分析師也重新示警，AI是否能重振全球經濟還是個未知數。美國9月3日時，NVIDIA股價收盤重挫近10%，市值瞬間大減2,789億美元，創美股市值掉最多的紀錄。

總部位於台北的辛耘，是台積電獨有先進封裝技術CoWoS的機台製造商，然後像NVIDIA這類型客戶又會把台積電產出的成品，拿來製作人工智慧AI晶片。CoWoS就是把晶片堆疊在一起並封裝在基板上，優點是縮減晶片空間，且減少功率損耗跟生產成本。

5月時，台積電曾說過，全球99%的人工智慧AI加速器都是台積電所製造的。彭博社統計，自2024年初以來，半導體設備廠辛耘的股價，已飆漲近80%。