英特爾為了拯救糟糕的營運狀況，考慮分拆晶圓代工業務，但目前談判仍處在早期階段，尚未有進一步消息。雪上加霜的是，路透社披露，英特爾最先進的18A製程經過通訊大廠博通測試後，出現良率不足難以量產的狀況，再次打擊英特爾的士氣。

路透社引述3位消息人士的說法指出，博通8月收到英特爾代工的晶圓後進行測試，但結果讓他們對18A製程產生疑慮，良率並沒有達到標準無法進入量產階段。目前無法確認雙方的合作關係，以及博通是否會再給英特爾機會。

博通低調回應此事，強調公司正在評估英特爾晶圓代工的產品，尚未得出結論。英特爾則強調，18A製程運作順利，有信心在2025年大量生產，且市場對此產品有高度興趣。

無論如何，此消息一出仍讓英特爾的形象受傷，晶圓代工業務不僅虧損嚴重，技術能力也會面臨質疑，可能影響到分拆時的賣相。知名半導體分析師陸行之曾指出，英特爾晶圓代工的營業虧損率為-65%，即使想要免費送給別人，也真的是誰接誰燙手。

英特爾號稱18A技術優於台積電3奈米，但研調機構Redefine Innovation數據指出，台積電3奈米的電晶體密度優於英特爾，要大幅超越台積電3奈米不太可能。台積電總裁魏哲家也曾表示，3奈米效能比英特爾18A好。