外交部長林佳龍昨日上午出席「全球合作暨訓練架構 (GCTF) 闊步前行： 迎向淨零排放的未來」國際研習營開幕典禮，除了歡迎加拿大成為 GCTF 第5位正式夥伴，林佳龍也提到，台灣是民主世界要角，也是各國在邁向淨零、數位雙軸轉型路上的最佳朋友，未來盼進一步透過 GCTF 平台與理念相近夥伴攜手共同努力。

包括環境部長彭啟明、美國在台協會處長谷立言 (Raymond Greene)、澳洲辦事處代表馮國斌(Robert Fergusson)、加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民 (Jim Nickel) 、日本台灣交流協會副代表岡島洋之都出席與會並致詞。

林佳龍表示，由台灣與美國合作創立的 GCTF 明年將邁入第 10 年，並和美國、澳洲、日本共同迎接加拿大成為第5位正式夥伴，期待透過平台共享淨零碳排、氣候變遷、資訊安全等領域的訊息與經驗，讓全球齊心協力面對各種挑戰。

「台灣是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，也是各國在邁向淨零及數位雙軸轉型的路上最佳的朋友」，林佳龍說，台灣以價值外交及總合外交理念參與國際社會，願意與友邦、理念相近國家合作，一步步實現未來願景。他也感謝 GCTF 作為平台，讓理念相近夥伴得以透過能力建構與經驗分享攜手面對全球挑戰。

林佳龍指出，這次的活動為期三天，將透過論壇、參訪等方式，探討再生能源的未來趨勢、打造綠色經濟、綠色金融、推動循環經濟、運用綠色科技促進永續成長等議題，並邀請國內外產官學界講者分享經驗。

林佳龍也提到，GCTF 自 2015 年成立以來，已在國內外舉辦近 80 場次各式研習營、工作坊、論壇等活動，並邀請各界專家學者與會，至今已有近萬名產官學研各界人士參與，成為台灣參與國際事務的重要舞台，也期待能有更多國家參與，「將台灣帶往世界，讓世界走進台灣」。