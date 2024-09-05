2024年中非合作論壇北京峰會5日在人民大會堂開幕。中國國家主席習近平出席開幕式並發表題為《攜手推進現代化，共築命運共同體》的主旨講話。

習近平宣布，中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。習近平指出，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。

習近平強調，面向未來，他提議，將中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。

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