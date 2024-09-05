南投醫院醫師幫患者進行耳石復位治療，暈眩症狀大獲改善，提醒治療後避免劇烈改變姿勢，預防復發。（南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣女子起床坐在床邊突然天旋地轉，原本以為是地震，不過她坐了一陣子暈眩狀況未改善，甚至還嘔吐，就醫發現是耳石脫落導致眩暈，接受耳石復位等治療後，症狀獲得改善。衛福部立南投醫院耳鼻喉科醫師提醒，治療後須避免劇烈改變姿勢，預防復發。

南投醫院耳鼻喉科醫師蔡昌益表示，患者罹患「良性陣發型姿勢性暈眩症」，就是俗稱的「耳石症」，耳石（Otolith）是一堆細小的「碳酸鈣結晶」，比沙子還細，平時包覆內耳的平衡器官中，因為內耳的耳石脫落，跑進半規管中，當頭部姿勢改變時，耳石在半規管中滾動，引發腦部對於空間概念錯亂，誘發眩暈、噁心嘔吐、冒冷汗等症狀。

蔡昌益說，患者接受耳石復位治療，給予止暈藥，並教導簡單的「耳石復位術」，患者返家可重複多次幫助耳石復位，患者側躺床上，頭部不能墊枕頭，保持側躺姿勢不動，從1默數到15，不會感到頭暈，再從側躺慢慢起身坐在床邊，默數到15，若都不會感到頭暈，代表耳石已復位，患者經過治療，暈眩等不適症狀明顯獲得改善。

蔡昌益說明，有關耳石脫落的原因不明，依臨床研究可能是過度疲勞、睡眠品質不佳或頭部外傷等因素，造成耳石脫落而引起眩暈。由於耳石脫落有復發的可能性，提醒患者耳石復位治療後，若彎腰穿鞋、仰頭喝水、抬頭看天空、翻身、起床、躺下及轉頭等動作，都應放慢速度，避免劇烈改變姿勢，預防耳石症復發。