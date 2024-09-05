2024年中非合作論壇北京峰會5日在北京登場。針對中非合作如何提質升級，中國現代國際關係研究院非洲研究所副研究員孫紅表示，除了在基礎建設、農業等傳統領域要升級外，在數位經濟、清潔能源等新興領域也要著重培育，強化經濟新動能牽引。

大陸央視網報導，孫紅指出，本屆論壇峰會的主題是「攜手推進現代化，共築高水準中非命運共同體。」體現在經貿領域，就是要緊扣現代化這一主題，推動中非現有經貿合作提質升級，將現有的合作基礎進一步提升，加強中非發展戰略的對接。

孫紅認為，第一個就是在傳統領域要進行進一步的升級，在基礎設施領域要著重打造經濟走廊式的交通大動脈，要實現傳統的基礎設施與產業融合發展。

在農業領域要提升農業的現代化水準，通過發展農業的新技術提高農業的產量，幫助非洲國家儘快實現糧食的自給，確保糧食安全。

在礦業領域，就是要因地制宜發展礦業的產業鏈升級，提高非洲國家利用礦業實現自主發展的能力。

第二個方面就是要著重培育中非合作的新增長點，強化經濟新動能的牽引。孫紅強調，主要體現在比如說數位經濟領域，要在現有的基礎上進一步提升中非跨境電商的合作水準。

在清潔能源領域，要加強中非在太陽能、水能還有風能等清潔能源的合作，在藍色經濟領域，可以幫助一些沿海國家、島國儘快地將本國豐富的海洋資源轉化為經濟的發展動能。還有一些比如說在貿易領域，提升中非農產品貿易的品質和水準，擴大貿易自由化、投資便利化。

孫紅稱，在這兩天密集的雙邊會晤當中，我們可以看到已經提出了要進一步加大非洲國家農產品輸華的力度。比如說查德的花生、芝麻，馬拉威的花生，辛巴威的鱷梨等等。未來我們也可以看到這些農產品出現在中國的消費者的餐桌上。