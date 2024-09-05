一名60歲女子糖尿病一直都控制得不錯，為了預防老後肌肉流失而多吃蛋白質，結果竟害血糖濃度平均值飆升，令其相當不解。進一步探究才知道，原來她吃錯蛋白質了，攝取的多為澱粉含量較高的豆類，成為血糖失控的關鍵。

家醫科醫師許芷瑜在《健康好生活》節目上表示，該女子的糖尿病長久以來控制良好，平均糖化血色素都在6.5左右。後來，她聽說年長者肌肉容易流失，應多補充蛋白質，便依照其偏好蛋奶素的飲食習慣，開始以豆類作為主要獲取來源。

沒想到，這樣吃了1年以後，女子的平均糖化血色素從6.5攀升到7。經詢問飲食內容才發現，原來她都煮綠豆湯、紅豆薏仁、皇帝豆炊飯等來食用，而這些實際上都屬於澱粉豆類，也難怪血糖會飆高。許芷瑜說，事後就教患者分辨豆類屬性，經3～6個月的飲食調整，其糖化血色素就又降回6.5。

許芷瑜也藉此個案分享豆豆正確分類。她指出，真正為蛋白質豆類的是黃豆、黑豆、毛豆；而紅豆、綠豆、花豆、皇帝豆、碗豆仁屬於澱粉豆類；花生、夏威夷豆、核桃則為油脂豆類；至於四季豆、長豇豆、扁豆，屬於蔬菜豆類。因此，民眾在食用時務必要分清楚，才能補充到所需的營養。